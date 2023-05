STRAVIČNA EKSPLOZIJA! Rusija poslala 21 dron na vojni silos, NASTALA PUSTOŠ! Kuće bez krovova, vrata i prozora (VIDEO)

Ukrajinski grad Hmeljnicki potresla je ogromna eksplozija nakon što je Rusija navodno poslala 21 bespilotnu letjelicu u vojni silos izazvavši ogromnu vatrenu kuglu u kojoj je na desetine povređeno.

Kako prenosi Dejli mejl, čini se da Vladimir Putin cilja na skladišta municije u zapadnoj Ukrajini.

Prema podacima Državne administracije u oblasti Hmeljnicki, samo dve žrtve su hospitalizovane od skoro 30 povređenih. Navodi se da su Rusi preko noći napali Ukrajinu dronovima Šahed. Upozorenje o vazdušnom napadu oglasilo se u 3:05 ujutro, a za sat vremena stanovnici su čuli jake eksplozije. Četiri drona pogodila su vojni objekat i izazvala eksploziju koja je oštetila obližnje stambene objekte, kao i druge zgrade. Još 17 dronova je oboreno od strane PVO.

Vojna uprava Hmeljnickog oblasti saopštila je:

„Danas je neprijatelj ponovo napao Hmeljnicki udarnim dronom, pogodivši jedan od kritičnih infrastrukturnih objekata u regionu, koji se nalazi izvan naselja. Međutim, do sada imamo 21 povređenu osobu. Dvojica su hospitalizovana, ostalima je ukazana lekarska pomoć i prebačeni su na ambulantno lečenje".

Jurij Ihnat, portparol Vazduhoplovstva Oružanih snaga Ukrajine, rekao je da nisu uništeni svi dronovi:

Footage from the morning explosion in Khmelnitsky pic.twitter.com/d2olEH7ZZS