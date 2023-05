'OVO JE NAJGORA NOĆNA MORA'! STRAVIČAN POŽAR U HOSTELU NA NOVOM ZELANDU - Najmanje šest osoba poginulo (FOTO+VIDEO)

Najmanje šest osoba je stradalo, a pet je povređeno u požaru koji je zahvatio hostel u Velingtonu, saopštio je večeras premijer Novog Zelanda Kris Hipkins.

Desetine ljudi su spašene, ali iz policije su naveli da se više ljudi vodi kao nestalo, prenosi Bi-Bi-Si.

Adelaide Road is currently closed between John Street and the Basin Reserve due to a fire at a Newtown hostel. pic.twitter.com/25EUZxzevl — Wellington City Council (@WgtnCC) 15. мај 2023.

Hitne službe su pozvane u četvrospratnu zgradu u prestonici Novog Zelanda nešto posle ponoći po lokalnom vremenu, a u gašenju požara učestvovalo je najmanje 20 vatrogasnih vozila.

Komandant vatrogasne brigade Nik Pajat opisao je požar kao "najgoru noćnu moru" Velingtona.

On je naveo da je zgrada sadrži azbest i pozvao meštane da nose maske za lice i drže prozore zatvorene kako bi izbegli udisanje dima.

"Ovo je tragičan događaj za sve uključene. Moje iskreno saučešće upućujem najmilijima onih koji su izgubili živote", rekao je Pajat.