U PAKISTANU 16 MRTVIH U PLEMENSKOM NASILJU ZBOG UGLJA! Imali su oružje i za nekoliko minuta sukob je izazvao veliki broj žrtava

Pripadnici plemena Ahorval otvorili su vatru na članove plemena Suni Hel koji su obeležavali granicu svoje teritorije u planinskom području Dara Adam Hel, oko 60 kilometara od granice sa Avganistanom.

"Plemena su imala oružje i za nekoliko minuta je sukob izazvao veliki broj žrtava", navela je policija i dodala da je ubijeno 12 članova Suni Hela i četiri pripadnika plemena Ahorval.

Pakistan: 16 killed in tribal feud over coal mine dispute in Kohat. pic.twitter.com/dfHZzm9QAj