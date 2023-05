UZNEMIRUJUĆE! 'Zombi droga' preplavila ilegalno američko tržište: Snimci ljudi koji stoje ukočeni, izbile im žive rane

Droga se raširila ulicama gradova, a novinarske ekipe snimile su ljude kako stoje ukočeni i potpuno oduzeti, do kojih ništa ne dopire ili nemoćno leže na zemlji opijeni drogom.

Zvaničnici u Los Anđelesu pokušavaju da zaustave širenje ksilazina, droge koja "jede meso", a koja je zavladala gradom. U pitanju je ulična droga "tranq", koja ljude pretvara u zombije, prema pisanju medija.

"Zombi droga", veterinarsko sredstvo za smirenje odobreno u SAD za krave i konje, sada preplavljuje ilegalno američko tržište droge, a dileri ga često mešaju sa kokainom i heroinom.

Međutim, najčešće se ipak koristi za smanjenje fentanila, smrtonosno snažnog sintetskog opioida, koji već ubija desetine hiljada Amerikanaca svake godine.

Droga se raširila ulicama Los Anđelesa, a novinarske ekipe snimile su ljude kako stoje ukočeni i potpuno oduzeti, do kojih ništa ne dopire ili nemoćno leže na zemlji opijeni drogom.

Takođe po koži im se nalaze užasne rane.

The Zombie apocalypse below Hollywood land!

Flesh eating drug 'tranq/xylazine' in LA streets. Officials say they can't ban it because it's legal!



It's all by design and looks like a giant experiment the government is doing with these drugs! pic.twitter.com/cWh4HW5OL2 — Ronald Kelly (@RonK3l) 15. мај 2023.

Problem je, kako kažu zvaničnici u Los Anđelesu, to što je droga tehnički legalna supstanca, prenosi Daily mail.

Okrug sada očajnički pokušava da prati prisustvo ksilazina u gradu.

DEA i okružno zdravstveno odeljenje izdali su hitna upozorenja protiv upotrebe leka.

#LosAngeles' 'zombie' hell: Flesh-eating #drug 'tranq' takes over city's streets as users with rotting skin are seen hunched over and spaced out - but officials say they can't ban it because it's legal pic.twitter.com/VN46F84GmB — Hans Solo (@thandojo) 15. мај 2023.

"Kada se kombinuje sa opioidima kao što je fentanil, što je čest slučaj, ksilazin pojačava po život opasan efekat respiratorne depresije (usporavanje ili zaustavljanje disanja) uzrokovanu opioidima, povećavajući rizik od predoziranja i smrti", rekli su zvaničnici okruga.

Tranq je droga koja se puši, ušmrkava ili ubrizgava i izaziva strašne rane koje se pojavljuju nasumično po telu. Često je reč o dubokim ranama koje sporo zaceljuju i u mnogim slučajevima dovode do amputacije.

Zdravstveni službenici u Filadelfiji su priznali da nemaju kontrolu nad narkomanskom krizom u svom gradu i upozorili da će se ona proširiti na druge delove zemlje.

Medicinske sestre su opisale rane koje nastaju konzumiranjem ove droge, kao da nešto "jede vaše meso iznutra prema spolja".

My community has been plagued by fentanyl. My apartment building is surrounded by chaos and death. Bodies, fecal, needles, tinfoil everywhere… This is the direct result of electing corrupt democrats who have placed profits above the families of our community. #SanFrancisco pic.twitter.com/jgmfmEUzMG — WORLD PEACE MOVEMENT 唐人街牛仔 (@darren_stallcup) 11. мај 2023.

I u San Francisku, iz meseca u mesec raste broj predoziranih ljudi kojima je u telu otkriven ksilazin.

Nedavno analizirani podaci pokazuju povećanje od 1.000 posto u predoziranju povezanim s Tranqom u južnim državama, što ukazuje na brzo i alarmantno širenje.

Dileri mešaju fentanil s ksilazinom stvarajući koktel Tranq kako bi smanjili svoje troškove i povećali potražnju. Korisnici droge su ispričali da novi koktel povećava njihov nivo zavisnosti, tako da ga češće konzumiraju.

Fentanil u velikoj meri proizvode meksički karteli, a hemikalije za njegovu proizvodnju stižu iz Azije, od Kine do Indije, Tajlanda i Vijetnama.

Kod fentanila puno je veća opasnost od predoziranja, a sintetski opioidni analgetik 100 puta je jači od morfijuma, prenosi Slobodna Dalmacija.

Zarada na narko tržištu od fentanila je ogromna, a proizlazi iz relativno niske cene proizvodnje i visoke prodajne cene. Niz racija u kojima su zaplenjene male količine fentanila u Evropi poslednjih meseci izazvao je strah da se droga širi i u Evropi.

U Evropi je prva na crti novog narko rata - Belgija, kao glavna ulazna tačka za narkotike koji stižu iz Latinske Amerike.