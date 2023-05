RADNIK IZ PAKLA? MUŠKARAC NAKON 14 GODINA BOLOVANJA POVUKAO ŠOK POTEZ: Tužio kompaniju jer nije dobio povišicu i regres!

Ian Kliford nalazi se na bolovanju od 2008. godine što ga nije sprečilo da tuži kompaniju IBM jer nije dobio povišicu. Viši IT radnik tvrdio je da žrtva diskriminacije zbog invaliditeta.

Kliford godišnje prima više od 62.000 evra na osnovu zdravstvenog plana IBM kompanije i imaće zagarantovana primanja do 65. godine što znači da će do tad da zaradi više od 1,7 miliona evra. Međutim, Kliford tvrdi da će inflacija da pojede njegova primanja.

Sud za zapošljavanje je odbacio njegove tvrdnje, a sudija mu je rekao da mu je data "veoma značajna beneficija“ i "povoljan tretman“. Kliford je 2000. godine počeo da radi za kompaniju "Lotus Development" koju je kasnije kupio IBM. Na bolovanje je otišao 2008. godine, a 2013. je podneo prvu tužbu navodeći da nije dobio povećanje plate, regres za godišnji odmor. U aprilu 2013. godine postignut je kompromis između Kliforda i IBM kompanije. Njegove žalbe su rešene tako što je uvršten u invalidski plan kompanije.

