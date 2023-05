APOKALIPTIČNE SCENE IZ ITALIJE - Zbog poplava evakuisano 900 ljudi (VIDEO)

Više od 500 osoba je evakuisano na području Ravene, a 200 njih u Bolonji. Svi ostali evakuisani su, takođe, iz regiona Emilija-Romanja, prenosi ANSA.

Oko 900 volontera civilne zaštite pomaže u hitnim slučajevima, uključujući i mnoge koji su pristigli iz susednih regiona, prenosi Tanjug.

Iz železničkog operatera RFI saopštili su da su usluge na linijama Bolonja-Rimini, Forli-Rimini, Ferara-Rimi i Ravena-Rimini morale da budu obustavljene zbog ekstremnih vremenskih prilika.

🔴 #Maltempo #EmiliaRomagna, esondato il fiume Savio a #Cesena nella zona di via Roversano e via dei Mulini: segnalate persone bloccate sui tetti per l'alto livello dell'acqua, in atto sull'area operazioni di soccorso con l'elicottero dei #vigilidelfuoco [#16maggio 17:45] pic.twitter.com/UiRZ8CGU2r