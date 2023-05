NOVA DROGA HARA LOS ANĐELESOM - Dileri lek za životinje mešaju sa kokainom i heroinom, a ljudi kao zombiji šetaju gradom i leže po ulicama (VIDEO)

Danas se ovaj višemilionski grad na zapadnoj obali SAD-a nosi sa epidemijom izazvanom drogom ksilazinom koja "jede meso", a za koju gradski zvaničnici kažu da je preuzela grad. U gradu ovaj lek nazivaju i "zombi drogom", a kako piše britanski Dejli mejl, reč je o veterinarskom leku odobrenom u Americi, koji se koristi za smirivanje krava i konja.

On the streets of Los Angeles, a bunch of people pumping themselves up with Xylazine but officials can't intervene – as this type of drug is legal pic.twitter.com/zfZ81JoW8R