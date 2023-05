TEŠKA NESREĆA U AUSTRALIJI: Kamion u punoj brzini se zakucao u školski autobus, 45 učenika povređeno, 18 u veoma teškom stanju

Nesreća se dogodila u utorak u jednom od zapadnih predgrađa Melburna. Teško vozilo je velikom brzinom naletelo na školski autobus u kom su bili osnovci, nakon čega je autobus izleteo sa kolovoza i prevrnuo se.

One child remains in intensive care and others are in a serious condition after Tuesday's school bus crash at Eynesbury, in Melbourne's outer-west. https://t.co/pFlIQG0cnV

U nesreći je teže povređeno 18 učenika, a ostalima je lekarska pomoć ukazana na licu mesta i odvezeni su kućama.

We're learning more this morning about the horrific injuries suffered by the school children involved in yesterday's bus crash at Eynesbury, west of Melbourne. @cassiezervos with the latest. https://t.co/4CMSf8OEUT #7NEWS pic.twitter.com/nrxxUCchVH