'MIRA IZMEĐU RUSIJE I UKRAJINE NEĆE BITI DOK JE NATO PRISUTAN' Jeremić: Za izbore nema uslova, Zelenski je izgubio veliki deo podrške građana

Urednik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić istakao je da ne veruje da će mir između Rusije i Ukrajine doći uskoro, navodeći da će se o tome, najverovatnije govoriti tek krajem godine.

- Što se tiče izbora, i priča, da Zapad tera Zelenskog da održi izbore, ne verujem da postoje uslovi. Mada, bilo bi dobro. Ne verujem da je narod Ukrajine uz Zelenskog, on bi sada tražio rešenje među političarima koji su spremni na kompromise i razgovore sa Moskvom. Njemu ni Ustav ne dozvoljava da se održavaju izbori. Tako da do izbora neće doći sigurno - kaže Jeremić.

Kako je naveo, kada je u pitanju ofanziva, on kaže da ne postoje uslovi da se sprovede kontraofanziva, jer će ona biti sprovedena tek kada sva sredstva koja je Zapad poslao Ukrajini, budu na liniji fronta, za šta trenutno uslova nema.

- Mi tu ne vidimo avione koje Kijev priželjkuje, nema vazdušne podrške. Oklopna vozila, protivvazdušni sistem i avijacija su ti koji obezbeđuju prevagu, i omogućavaju prodor pešadiji, čega ovde nema - rekao je Jeremić podsećajući da ne veruje da će doći do isporuke aviona F16.

Jeremić je potom naveo da smatra, da je u ovaj rat uključen NATO, kao i SAD, koja prodaje svoje naoružanje, i bavi se reklamom istog.

Kako kaže, mira u ovom ratu neće biti sve dok je Amerika tu.

- Imali smo pokušaje mira, a šta se dogodilo? Amerikanci su tražili od Britanaca da zahtevaju od Ukrajine da prekine razgovore koji su se dešavali u Turskoj. Prema nekim izveštajima, NATO se nalazi u Ukranijni... Nije ovde samo pitanje učešća NATO, videćemo uostalom kako bude nastavljena specijalna operacija. Videćemo pri kraju koliko je njihovih vojnika učestvovalo u sukobu - dodao je.

Jeremić je napomenuo i da je obaranje Stelta F117a tokom bombardovanja SR Jugoslavije bila loša reklama za američku vojnu industriju, ali i za ceo NATO kojeg je opsluživao taj avion.

- Kinžal je savremena supoersonična raketa, ušao je u serijsku proizvodnju, on je pet puta brži od zvuka, i za sada nema nekoga ko bi mu parirao u svetu - rekao je Jeremić, govoreći o ruskoj raketi.

Jeremić se dotakao i sporazuma o slobodnom izvozu žita iz Ukrajine, ističući da je on produžen za 60 dana.

- Imali smo priče da je tim brodovima gde je bilo žito, prevoženo i oružje, a nadam se da do toga neće doći sada. Dobro je što će narod biti opskrbljen hranom, svi čekaju dobru godinu. Ako to budu koristili za neke druge potrebe, Moskva će to zabraniti. Setimo se da je bilo paljenja žita, različiti su tu marifetluci. Ovo je humanitarna priča, nije diverzija, niti uništavanje oružja. Neko je zbog paljenja žita ostao gladan - kaže Jeremić.

Urednik informative na portalu Pink.rs istakao je da, od kada je počeo rat u Ukrajini neko pokušava da revidira istorijske činjenice.

- Rusija na svaki način pokušava da se uruši... Ona je pod vlasti Putina dodatno ojačana. Razgovarao sam ranije sa živim borcima, koji su mi rekli da Beograd ne bi bio oslobođen da nije bilo ruskih vojnika, koji su ušli preko Kaluđerice i oslobađali delove Beograda. U Berlinu, u njihovom Bundestagu oni čuvaju zidove iz Drugog svetskog rata. Piše "Staljin do Berlina, Moskva je pobednik" i slično. Oni čuvaju taj deo istorije, i oni spominju da su borbu protiv fašizma dobili ruski sovjeti - zaključio je Jeremić.

Autor: