UŽAS! Transrodni mesar GNUSNO zlostavljao devojčicu 27 sati, govoreći joj da je ona njegova NOVA PORODICA

Transrodni mesar iz Škotske izjasnio se krivim za otmicu učenice mlađe od 13 godina. Endrju Miler (53), koji je takođe poznat kao Ejmi Džordž, u februaru ove godine namamio je devojčicu u svoj automobil Jaguar dok je bilo u ženskoj odeći. Zatim ju je odvezao svojoj kući, zarobio u svojoj spavaćoj sobi i više puta je seksualno zlostavljao.

Posle užasa koji je trajao 27 sati devojčica je uspela da pobegne i pozove hitnu pomoć, pošto je Miler zaspao, druge noći svoje muke. Pronašla je njegov fiksni telefon, pozvala 999 i policija je stigla za nekoliko minuta. Miler - otac troje dece koji je živeo sam - još je spavao kada je uhapšen.

Miler koji je trenutno u tranziciji, pojavio se danas putem video linka kako bi se na sudu izjasnio o krivici. Njemu je određen pritvor i on će se pojaviti na izricanju presude 15. avgusta.

Krivična dela koje je počinio uključuju otmicu, seksualni napad, posedovanje nepristojnih slika dece i namerno navođenje deteta mlađeg od 13 godina da gleda slike neprikladne sadržine.

Na sudu je Mileru rečeno da njegovi prestupi predstavljaju „odvratne zločine” krajnje „devijantnosti i izopačenosti” i da su „ostvarenje najgore noćne more svakog roditelja”.

Andrew Miller, a male in disguise, abducted and sexually assaulted young school girl for 27 hours. pic.twitter.com/XoKwof0u6s — Males In Disguise (@MalesInDisguise) 18. мај 2023.

Zamenica tužioca ispričala je sudu kako je u februaru ove godine Miler ponudio devojku da odveze kući posle škole jer mu je „izgledalo da se smrzava“.

Devojka je kasnije rekla policiji da nije mogla da stigne autobusom do kuće i da je krenula da hoda kada joj je prišla „dama u kolima“ i ponudila da je odveze.

Rekla je da je prihvatila ponudu i ušla u automobil Jaguar jer joj je bilo hladno i verovala je da „dama“ nije pretnja.

Umesto toga, Miler ju je odveo u svoj samostojeći bungalov sa tri spavaće sobe u stambenoj ulici u selu Gatonsajd, blizu Melrouza,

Policajci su pronašli Milera kako još spava i nosi grudnjak, silikonske grudi, ženske pantalone i hulahopke.

Devojčica je prebačena u obližnju bolnicu na lekarski pregled.

Na sudu je prikazan i snimak Milerovog Jaguara. Dok je automobil prolazio pored njenog doma, dete je podsetilo Milera da je to njena kuća, ali je on insistirao da mora da ode do svoje kuće da ostavi nešto, i da će je vratiti nakon toga.

Police say their thoughts today are with the victim and her family "who have shown incredible courage and strength" - they're thanking everyone who assisted in what was "a significant investigation", adding Andrew Miller "will now face the consequences of his actions." #HeartNews pic.twitter.com/Jx27JerLZi — Heart Scotland News (@HeartScotNews) 18. мај 2023.

Zatim ju je odveo svojoj kući, gde ju je u narednih 27 sati podvrgavao ponovljenim seksualnim napadima.

Devojčica je više puta tražila da joj se dozvoli da ode kući, ali je Miler insistirao da će je vratiti ujutru.

Ona je udovoljavala njegovim zahtevima jer nije želela da ga "naljuti", plašeći se da će svaki napad biti gori.

A transgender butcher has admitted abducting a primary school girl before sexually assaulting her at his home in the Scottish Borders.

Andrew Miller, who is also known as Amy George, offered to give the girl a lift home in February of this year.

The 53-yea https://t.co/kkaQPwZUfx — John Smith (@jjsmith1245) 18. мај 2023.

Miler joj je tada rekao da namerava da je zadrži nedelju dana, ali joj je drugom prilikom rekao da joj neće dozvoliti da ode, jer je ona njegova "nova porodica".

Slučaj je izazvao mnogo besa među meštanima, a mesnicu koju je Miller nekada posedovao detektivi su ranije ove godine zatvorili

