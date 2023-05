MA ŠTA SE OVDE DESILO?! NAJŠOKANTNIJA TUČA SVIH VREMENA: Ogromnim pitonom nokautirao prolaznika?! (VIDEO)

Policija je prethodno dobila prijavu da muškarac preti prolaznicima zmijom u blizini jedne raskrsnice malo pre ponoći.

- Došlo je do fizičkog obračuna i muškarac je upotrebio pitona da napadne žrtvu - saopštila je policija u subotu.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se kako muškarac zamahuje zmijom i njome udara drugog muškarca. Žrtva pokušava da se odbrani, ali muškarac nastavlja da ga tuče zmijom.

