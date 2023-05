UŽAS U BRAZILU: Dečak (3) preminuo pošto se zaključao u majčinom automobilu! Satima bio u vozilu, našli ga bez svesti (FOTO)

Trogodišnji dečak je preminuo pošto se slučajno zaključao u mamin auto na dva sata dok se igrao.

Mali Heitor Brito Vuaden je voleo da se igra u kolima, prema rečima njegove porodice slomljenog srca, koja je rekla da je dete autistično.

Njegova izbezumljena majka pronašla ga je onesvešćenog u vozilu ispred njihove kuće u Guaranta do Norteu, u Brazilu, u subotu 13. maja i on je odveden u bolnicu.

Umro je u ranim jutarnjim satima u nedelju – na Dan majki u Brazilu – i sahranjen je istog dana.

Otac deteta rekao je policiji da je njegova supruga stigla kući sa Heitorom oko 13 časova tog dana pre nego što je legla da odspava.

