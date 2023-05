TROSED POLETEO SA NEBODERA KAO PERCE: Nezapamćena scena zabeležena tokom olujnog nevremena (POGLEDAJTE HIT SNIMAK)

Snimak troseda koji nekoliko sekundi lebdi u vazduhu širi se brzinom munje na društvenim mrežama.

Onur Кalmaz, koji je juče snimio neverovatnu scenu, navodi da je trosed poleteo sa jednog balkona.

- Hvala Bogu da nije udario u zgradu - rekao je Kalmaz za Hurijet.

Kalmaz je opisao medijima nesvakidašnji događaj.

A flying sofa was spotted in the sky over the capital of #Turkey.



No, this is not a miracle: because of the strongest hurricane in #Ankara, minarets fell and the roofs of buildings flew away. How the sofa ended up in the air is an open question. pic.twitter.com/NM5z0UoDRq