U TOKU POTRAGA ZA FATALNOM RAZBOJNICOM: Drogirala muškarca i pokrala mu ROLEKSE! Kad se probudio USLEDIO JE ŠOK (VIDEO)

Sumnjaju kako mu je otuđila nakit i satove u vrednosti od 600.000 dolara, uključujući dva Roleksa, piše NY Post.

Oskudno obučena dama, čije je snimke objavila policija, muškarca je upoznala u noći 8. maja u jednom klubu. On ju je pozvao u svoj stan, u koji su stigli u svitanje zore, oko 5:30 ujutro, kako bi se još malo "družili".

Ali pre druženja red je bio da se nazdravi. Međutim, čim je nesretni muškarac popio jedno piće izgubio je svest.

Policija kaže da ga je njegova pratnja drogirala...

NEWS RELEASE: We need assistance identifying the woman seen on this video. She drugged victim’s drink and once he fell asleep, she took $600k of victim’s jewelry. This occurred May 8, in downtown Miami. If you recognize her, you are urged to call 305-603-6030 or @CrimeStopper305 pic.twitter.com/2ElDCEPrWK