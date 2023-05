SKLONILI SE POD KROV OD OLUJE, PA POGINULI: Stravična nesreća u osnovnoj školi na Tajlandu, SEDMORO MRTVIH

Zvaničnici su rekli da su pod težinom krova poginuli jedan roditelj, jedan školski čistač i četvoro dece.

Prema njihovim rečima, svi povređeni su prebačeni u bolnicu.

Urušio se krov centra za posebne aktivnosti u školi, a pod njim su đaci potražili zaklon od nepogode, pokazuju fejsbuk objave službe za zaštitu od prirodnih katastrofa u provinciji Fišit.

🇹🇭 THAI NEWS REPORTS: Thai media are now reporting that the death toll has risen to seven people following the collapse of the roof during a storm at Wat Noen Por School, Sam Ngam District, Phichit Province #Thailand pic.twitter.com/qpSy0yI4mA