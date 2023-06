ZASTRAŠUJUĆE! Pogledajte TRENUTAK KADA OGROMNA AJKULA JURIŠA NA BROD SA TURISTIMA - Objavljen stravičan snimak iz Južne Afrike! (VIDEO)

Još jedna zastrašujuća slika prikazuje veliku belu ajkulu koja dolazi pravo do kaveza u kojem ljudi rone sa ovim stvorenjima, u 10 metara dubokoj vodi, pored plaže Klein Brak, u Južnoj Africi.

Videograf Mark Graham iz Prestona, Engleska, snimio je ove slike i video velike bele ajkule u Klein Braku, Mosel Bai, Južna Afrika.

Mark je snimio ovaj sadržaj koristeći GoPro dok je bio u kavezu za ajkule i sa njihovog čamca.

Mark je vodio obilazak sa velikim belim ajkulama 30 minuta od luke Mosel Bai, koji je trajao oko četiri sata.

Grupa turista je morala da iskusi ronjenje sa velikim belim ajkulama izbliza dok je bila u kavezu, po Markovim instrukcijama.

Dok je bio tamo, Mark je naišao na četiri velike bele ajkule koje su kružile oko brodića i prilazile onima u kavezu, radoznale zbog tog susreta.

Mark je još uvek mogao da snimi intenzivne i zastrašujuće slike i video snimke ajkula koje otvaraju čeljusti i približavaju se.

Iako ajkule imaju generalno divlju i opasnu reputaciju, Mark naporno radi da izbaci ove stereotipe jer ih je uvek smatrao fascinantnim i manje opasnim od ljudi.

„Mislim da ljudi imaju instinktivni strah od onoga što ne mogu da vide i ne razumeju“, rekao je on.

Terrifying moment four Great White sharks lunge at boat with Brit tourists on boardhttps://t.co/zS57BvyeWy