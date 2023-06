STRAVIČNA NESREĆA U INDIJI U sudaru vozova poginulo najmanje 30 osoba, strahuje se da ima još mrtvih (VIDEO)

Voz koji se kretao od Kalkute ka Čenaju iskočio je iz šina i pao na prugu kojom vozovi idu u suprotnom smeru.

- Gotovo 50 vozila hitne pomoći je izašlo na teren, a mobilizovan je veliki broj autobusa koji su prevozili povređene u bolnice - naveli su zvaničnici.

Passenger and freight train collided in #India, according to the latest data, 179 people were injured, reports local TV. At least 30 people died, according to preliminary data, in the collision of passenger and freight trains in India, according to #HindustanTimes pic.twitter.com/hoDSxdb3DZ