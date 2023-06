IZ RADOZNALOSTI UBILA I RASKOMADALA ŽENU Zločin koji je šokirao svet: Bila je opsednuta dokumentarcima o ubistvima

Policija je saopštila da veruje da je ubistvo učinjeno iz "radoznalosti", kako bi iskusila kako stvarno izgleda zločin, prema južnokorejskom listu "Čosun Ilbo".

Džung Ju-džung je navodno priznala ubistvo i protiv nje je podignuta optužnica u petak.

Ona je bila vođena željom da ubije nekoga u stvarnosti, nakon što je bila "opsednuta ubistvima, gledajući televizijske programe i čitajući knjige", rekao je portparol policije, preneo je "Independent".

1/ The identity of the 'psychopath' who is suspected of murdering another woman while posing as a parent looking for a private tutor for her child has been revealed. Police have identified her as 23-year-old Jung Yoo-jung. https://t.co/lONoIMYvGY pic.twitter.com/fO3KN2n3JZ