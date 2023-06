NIZ MISTERIOZNIH EKSPLOZIJA U VAŠINGTONU! Čuo se veliki PRASAK

Niz eksplozija čuje se u Vašingtonu, a prema prvim informacijama, liči na zemljotres.

Desetine ljudi prijavilo je da su čuli veliki 'prasak' ili 'eksploziju".

Ipak, niko od zvaničnika se ne oglašava, a velike medijske kuće ne prenose vesti o eksploziji.

Huge boom or explosion in Washington DC a couple of minutes ago. Seems people from Northern Virginia to Maryland heard it. Shook homes here on Capitol Hill. Does anyone know what it was? #WashingtonDC