OTKRIVEN UZROK EKSPLOZIJE U VAŠINGTONU: Oglasila se Državna bezbednost i uprava za vanredne situacije

Desetine ljudi prijavilo je da su čuli glasnu eksploziju u oblasti Vašingtona, koja je potresla kuće i izazvala paniku, iako nijedan zvaničnik još uvek nije naveo uzrok glasnog praska.

Zvaničnici su rekli da je vojni avion izazvao glasan udar koji se čuo širom oblasti Vašingtona koji je u nedelju čak potresao i stambene rezidencije.

"Glasa buka koa se čula širom oblasti grada izazvao je ovlašćeni let od strane američkog Ministarstva odbrane. Ovaj let je izazvao zvučni udar. To su sve informacije dostupne u ovom trenutku", saopštila je Kancelarija za vanredne situacije grada Anapolisa u tvitu.

Objavljeno je i da je zvučni udar došao iz „aviona iz zajedničke vojne baze Endruz“.

Državna bezbednost i uprava za vanredne situacije Vašingtona rekli su da je odeljenje „upoznato sa izveštajima zajednica širom regiona glavnog grada o glasnom ’bumu‘ ovog popodneva. U ovom trenutku nema pretnje.”

Druge lokalne agencije za sprovođenje zakona prijavile su da su primale zabrinute pozive zbog buke.

Vatrogasna služba i Hitna pomoć saopštili su da nisu imali "tekućih incidenata" zbog izveštaja.

