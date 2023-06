MAĐARI NEĆE LAKO PUSTITI ŠVEDSKU U NATO Sijarto: Ponizili su naš narod, izjave njihovih političara nečasne i bez poštovanja

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto govorio je medijima u ovoj zemlji o tome da li ta zemlja planira da odobri ulazak Švedske u NATO u bliskoj budućnosti.

Sijarto je razgovarao i sa novim ministrom spoljnih poslova Turske Hakanom Fidanom, a jedna od tema razgovora bilo je članstvo Švedske u NATO, s obzirom na to da su Mađarska i Turska poslednje zemlje koje nisu ratifikovale članstvo ove zemlje u vojno-političkom savezu. .

Nakon sastanka, Sijarto je govorio o detaljima razgovora, a posebno se osvrnuo na temu ulaska Švedske u NATO.

- Bilo bi lepo da smo to do sada mogli da uradimo. To bi značilo da poslednjih godina švedski političari ne bi davali izjave bez poštovanja i svakakve neosnovane optužbe na račun Mađarske - rekao je Sijarto.

On je rekao i da su švedski političari na ponižavajući način govorili o mađarskom narodu.

Dovođenje u pitanje kvaliteta mađarske demokratije znači i dovođenje u pitanje zrelosti mađarskog naroda i da li on može sam da odlučuje o svojoj budućosti“, rekao je mađarski šef diplomatije.

Ističe i da su izjave švedskih političara prema Mađarskoj nečasne.

- Da nije bilo ovih nepoštenih izjava švedskih političara, parlament bi lakše doneo odluku o glasanju. Zato će poslanici razmotriti kada će se na dnevni red naći glasanje o ratifikaciji članstva Švedske u NATO, ali će se glasati o ratifikaciji članstva Švedske - zaključio je Sijarto.

