TRAGEDIJA U VIRDŽINIJI: Tinejdžer (19) naoružan sa 4 pištolja pucao u masu na maturi, ubio dve osobe, 5 ranio (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Dve osobe su ubijene, a više ih je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u američkoj saveznoj državi Virdžiniji tokom maturske svečanosti, saopštila je policija.

Čovek naoružan sa četiri pištolja ubio je dve osobe i ranio petoro, kada je u utorak pucao u masu na maturskoj svečanosti u Ričmondu u Virdžiniji, saopštila je policija, prenosi Rojters.

Moments shots fired following a Huguenot High School graduation ceremony at Altria Theater in Richmond. 2 dead, 5 injured in shooting in Monroe Park. https://t.co/v0R6L8PYJZ pic.twitter.com/73PBkmLOsq

Policija je saopštila da je uhapsila osumnjičenog, 19-godišnjeg mladića koji je poznavao jednu od žrtava i kako se veruje, sa njom bio u svađi.

On je pucao na tu osobu dok je ona stajala u gomili koja je upravo izašla iz kampusa Univerziteta Virdžinija Komonvelt, gde su se održavale lokalne maturske svečanosti, navodi se u saopštenju policije.

Osumnjičeni je pešice pobegao sa lica mesta i uhapšen je, a kod njega su pronađena četiri pištolja, od kojih su tri možda korišćena.

A man armed with four handguns killed two people and wounded five others when he fired into a crowd outside a high school graduation ceremony in Richmond, Virginia, police said https://t.co/pw4nFRO4Ax pic.twitter.com/pXzHwjSBEI