Situacija sa kvalitetom vazduha dramatična zbog STRAVIČNIH POŽARA U KANADI - Maske ponovo na ulicama u SAD

Vlasti u Njujorku počeće danas da dele besplatne maske, a kanadske vlasti su saopštile da ljudi treba da nose maske ako ne mogu da ostanu u zatvorenom prostoru, prenosi BBC.

Škole širom istočne obale SAD otkazale su sve aktivnosti na otvorenom, avio-saobraćaj je usporen, a milioni Amerikanaca su pozvani juče da ostanu u zatvorenom prostoru nakon što se dim od kanadskih požara proširio na jug, prekrivajući gradove gustom, žutom izmaglicom.

Američka nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenja o kvalitetu vazduha za gotovo čitavu obalu Atlantika, prenosi Rojters.

Zdravstveni zvaničnici od Vermonta do Južne Karoline i sve do Ohaja i Kanzasa upozorili su stanovništvo da bi boravak na otvorenom mogao da izazove respiratorne probleme zbog visokog nivoa štetnih čestica u atmosferi.

"Važno je da Amerikanci koji su pogođeni opasnim zagađenjem vazduha, posebno oni sa zdravstvenim problemima, prate uputstva lokalnih vlasti da bi zaštitili sebe i svoje porodice“, saopštio je predsednik SAD Džozef Bajden na Tviteru.

Guvernerka Njujorka Keti Hočul opisala je situaciju kao "urgentnu krizu", i saopštila da je indeks zagađenja vazduha u delovima ove američke savezne države osam puta veći od normalnog.

This is one of the largest wildfires raging in #Canadá 🇨🇦 The Donnie Creek Fire in British Columbia. It has burned more than 2,400 km², making it one of the largest recorded in the history of the province. #CanadaOnFire #CanadaWildfires pic.twitter.com/wHHkokISBs