APOKALIPTIČNI PRIZORI U NJUJORKU: Izdato upozorenje za 55 miliona ljudi - Ne izlazite napolje! (VIDEO)

Dim je stigao čak do Njujorka i Konektikata gde je kvalitet vazduha klasifikovao kao „nezdrav“. Može se videti narandžasto nebo kao u slučaju peščanih oluja.

Čini se kao da je narandžasta magla prekrila grad. Prizori su delovalo i više nego dramatično i apokaliptično.

Stanovništvu je savetovao da što manje vremena provodi na otvorenom, dok je onima sa respiratornim problemima savetovano da razmotre nošenje maski.

Škole su otvorene i u njima se odvija nastava, iako su događaji i aktivnosti na otvorenom, uključujući zabave povodom mature, otkazani, odloženi, ili premešteni u zatvorene prostore.

BREAKING: Footage of the George Washington Bridge that connects New Jersey and New York City amid smoke from Canada wildfires.pic.twitter.com/d3FhjdRy6W