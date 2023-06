Najmanje 150 metričkih tona nafte iscurilo je u vode Dnjepra kao rezultat eksplozije brane HE Kahovka, saopšteno je pre dva dana iz Kijeva.

''Članovi Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine izjavili su da se najmanje 150 metričkih tona motornog ulja izlilo u Dnjepar i da postoji rizik od daljeg curenja više od 300 metričkih tona'', navodi se u saopštenju tog Saveta.

Portparol Kremlja Dimitrij Peskov ocenio je da je eksplozija u nuklearnoj elektrani Kahovka bila je čin namerne sabotaže Ukrajine, i optužio ukrajinske snage da su granatirale elektranu verovatno koristeći rakete ispaljene iz višecevnog raketnog sistema Olha.

Biljana Šahrimanjin Obradocić iz Centra za stratešku analizu istakla je da, kada je svet mislio da ne može gore, desilo se sve sa izlivanjem nafte.

- Ostala je pustinja koja više ne može da se koristi. Rusi su prema nekim saznanjima imali te podatke, pa se postavlja pitanje zašto to nije rešeno? U trenutku kada ukrajinski vojnici pokušavaju da spasu živote, ruska vojska granatira ta područja. Ratovali su protiv civila? - rekla je ona.

U tom području su minirana polja, i tu mine sada pucaju, navela je Šahrimanjin.

Boško Zorić sa Instituta za nacionalnu bezbednost rekao je da je u pitanju čin vandalizma, koje su vojske u istoriji jako retko primenjivale.

- Možete vi u ratu da koristite vodeni tok u svrhu odbrane. Međutim, da bi se to koristilo, morate da sklonite civile, i da to mesto obezbedite, što se nije desilo. Ovo se nije desilo 100 godina unazad. Oni su potopili to, usmerili vodu na civile - kaže on.

Goran Marjanović, fizičar, istraživač rekao je da danas imamo tehniku koja je napredovala, i na nebu je hiljade satelita i nemoguće je da niko nije usnimio na vreme šta se sprema.

- To je jedan necivilizacijski akt, neprimeren za društvo 21. veka. Svako ima svoje motive, ali onaj ko je to uradio, napravio je zločin - priča Marjanović.

Učinjen je ekocid, nastradala je cela planeta, dodao je.

