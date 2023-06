OVAKO SADA IZGLEDA POTOP NA JUGU UKRAJINE: Više ne postoji skoro 15 naselja, voda polako opada, ali krije SMRTNU OPASNOST (VIDEO)

Gradonačelnik Nove Kahovke Vladimir Leontjev rekao je danas da je nivo vode počeo da opada.

- Nivo vode nastavlja da opada, ne tako brzo koliko bismo želeli, ali je već metar i 20 cm niži, možda i više, vode definitivno nema, polako se povlači, predviđamo da će se ovaj proces ubrzati - rekao je Leontjev.

Ukrajinski zvaničnici navode da je oko 600 kvadratnih kilometara Hersonske oblasti na jugu Ukrajine pod vodom, a od toga se 68 odsto nalazi na levoj obali reke Dnjepar koju kontroliše Moskva.

Na društvenim mrežma kruže snimci poplavljenih gradova na kojima se vidi razmera katastrofe na jugu Ukrajine. Gradić Golaja Pristan, koji ima oko 15.000 stanovnika, pretvoren je u jezero i iz vode vire samo krovovi najviših objekata.

Selo Sagi takođe je celo pod vodom.

Međunarodni komitet Crvenog krsta upozorio je da će rušenje velike brane u Hersonu na jugu Ukrajine imati katastrofalan efekat na lociranje nagaznih mina.

Erik Tolefsen, šef Jedinice za kontaminaciju oružja MКCК-a, upozorio je da su mine koje nosi poplavni talas izazvale veliku zabrinutost ne samo za stanovnike Hersona već i za spasilačke ekipe.

⚡️ As of 8 am, June 8, 1995 people were evacuated from the flooded areas, including 103 children, reports the State Emergency Service.



334 people were saved (including 15 children). According to preliminary data, a total of 20 settlements and 2,629 houses on the right bank of… pic.twitter.com/8u9cd0djNy