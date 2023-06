PRVI SNIMAK NAKON NAPADA NA DECU U FRANCUSKOJ - Helikopter leti iznad parka, Hitne službe na licu mesta (FOTO+VIDEO)

Na snimcima sa lica mesta vidi se kako helikopter leti iznad parka, dok se oko njega nalazi nekoliko vozila Hitne pomoći.

Kako javljaju strani mediji, do napada je došlo jutros oko 9.45 sati, kada je nepoznati muškarac izbo nožem decu. Najmanje tri osobe su u teškom stanju.

#Update : Just in - Video footage of the helicopter at the park in #Annecy , #France , after allegedly an suspected mass stabbing terror attack injured at least 8 minors between the age of 3-5 years old during a school trip to the park. pic.twitter.com/r21C1V8gxG

Napadač, za koga se sumnja da je migrant, uhapšen je brzom intervencijom policije.

Kod njega je navodno pronađena sirijska lična karta.

#Breaking: Just in - Reports of an mass stabbing attack at a park in #Annecy, #France, reports that the suspect wore a tulband on his head injuring at least 8 minors with 2 minors critically injured being airlifted, the school had an outdoors event taking the children to the… pic.twitter.com/wWzLyE63XQ