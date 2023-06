NAREĐENA EVAKUACIJA - Očekuje se žestoka erupcija vulkana na Filipinima

Filipinski zvaničnici su u četvrtak podigli nivo uzbune za jedan od najaktivnijih vulkana u zemlji nakon što su pregrejani tokovi gasa, krhotina i kamenja pali niz njenu gornju padinu u stanju za koje se plaše da bi moglo dovesti do opasne erupcije u roku od nekoliko dana ili nedelja.

Seljanima koji žive u radijusu od šest kilometara od kratera vulkana Majon rečeno je da napuste označenu trajnu opasnu zonu i da se presele na bezbednije terene zbog opasnosti od vulkanskih emisija, tokova lave, odrona kamenja i drugih opasnosti.

"Vlasti civilnog vazduhoplovstva takođe moraju savetovati pilote da izbegavaju letove blizu vrha vulkana jer pepeo iz bilo koje iznenadne erupcije može biti opasan za avione", saopštio je Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju.

Turistička atrakcija u severoistočnoj provinciji Albai zbog svog živopisnog kupastog oblika, Majon je jedan od najnemirnijih od dvadesetak aktivnih vulkana širom Filipina. Poslednji put je nasilno eruptirao 2018. godine, raselivši desetine hiljada seljana.

Recent video of Taal volcano 👀



Via: JDP House Tours on YT#TaalVolcano #Taal #volcan #volcano #Philippines pic.twitter.com/qffwZ3O8D8