EVO KAKO JE UHAPŠEN MONSTRUM KOJI JE KRVNIČKI IZBO DECU U FRANCUSKOJ: 2 policajca ga jedva drže, a treći pokušava da mu STAVI LISICE (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavio se snimak hapšenja napadača. Na snimku se vide trojica policajaca koja pokušavaju da obuzdaju pomahnitalog migranta, dvojica ga jedva drže na zemlji, a treći pokušava da mu stavi lisice. Takođe se vidi da je igralište u tim trenucima bilo puno ljudi.

Napad se dogodio na igralištu pored lokalnog jezera na kome se u tom momentu prema navodima francuskih medija nalazila grupa dece starosti od tri do pet godina.

Svedoci su rekli za lokalne medije da je muškarac sa turbanom počeo da napada decu.



Lokalni mediji navode da se dvoje dece i jedna odrasla osoba nalaze u kritičnom stanju.

Oglasio se i francuski predsednik Emanuel Makron.

