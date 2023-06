DONOSIMO DETALJNE CENE ZA LETOVANJE U TURSKOJ: Noćenje od 32 pa do 2.000 evra po osobi!

Letovanje je ove godine poskupelo na gotovo svim destinacijama pa tako i u Turskoj, te pojedini građani Srbije otkazuju odnor u toj zemlji jer je, kako kažu tamo sada skuplje otići nego na Maldave ili Kubu!

- Očigledno da ću ove godine definitivno otkazati letovanje u Turskoj, Turci su strašno podigli cene. Ali užasno! Hotel, kao ni mesto neću navesti jer nije bitno. Na primer, pre dve godine krajem avgusta, desetak dana sa hranom za dvoje 700 evra. Prošle godine oko 900, ove 2.700 evra. I to sopstvenim prevozom. Znači, svi parametri su isti... Što je mnogo, mnogo je. Za te pare ću otići na Maldive, Kubu. Žao mi je, ali ne vredi za te pare ići u Tursku… Ne znam kakva su vaša iskustva, ali opšti utisak je da ne verujem da su podigli nivo usluge srazmerno ceni - požalio se jedan Beograđanin u Fejsbuk grupi Turska Info letovanje.

Kao i u Grčkoj i Crnoj Gori, cene hotelskih usluga u proseku su veće od 10 do 20 odsto u odnosu na prošlu godinu. Poskupeo je avionski prevoz, baš kao i hrana u lokalnim marketima, tako da za deset dana odmora u Alanji treba izdvojiti najmanje 2.000 evra.

Znatno jeftinija opcija je putovanje autobusom do severnog dela Turske. Prema rečima direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandra Seničića, u slučaju da izaberu Sarimsakli, četvoročlanoj porodici za 11 dana boravka u hotelu sa tri zvezdice s autobuskim prevozom trebaće minimalno 1.300 evra. To znači da noćenje ispadne 32,5 evra po osobi.

- U tu ponudu uključen je popust za jedno dete od šest do 12 godina, i to od 50 odsto. Reč je o polupansionu i zato je to povoljnija opcija - naveo je za Alo! Seničić i dodao da iz godine u godinu raste interesovanja za severni deo turske obale, odnosno Sarimsakli i Kušadasi.

- Prednost je i to što se relativno brzo stiže autobusom ili automobilom i umesto 24 sata i više, koliko je neophodno do Bodruma ili Marmarisa, put traje 15-16 časova. Takođe, poslednjih godina tamo idu ne samo naši građani iz Niša, Novog Pazara, Sandžaka već i oni iz Novog Sada i Beograda - istakao je Seničić.

Seničić je precizirao da je najviše poskupela Antalija.

- To je, definitivno, najskuplja regija ove godine, cene hotele idu i do 2.000 evra po osobi. I mada je za decu boravak besplatan, za njih se, ipak, plaća avionska karta. Povoljnija je Alanja, gde možete letovati za 500 evra po osobi. Sledi Side u kojem su aranžmani u hotelima na bazi usluge all inclusive, sa besplatnim smeštajem za dvoje dece, u proseku 800 evra po osobi. Turska je porodična destinacija, naravno da utiče povećanje cena na potražnju, ali je, srećom, jedan broj hotela ostavio mogućnost da jedno ili dvoje dece borave besplatno - istakao je Seničić.

- Tačno je da je u Turskoj sve poskupelo, uključujući hranu, i to pre svega juneće meso, ali činjenica je da je naši ljudi koji menjaju evre za lire nisu u gubitku i praktično neće ni osetiti lokalnu inflaciju - zaključio je Seničić.

Kao što je poznato, Srbima omiljena letovališta u Turskoj raspolažu stotinama hotela, u većini je all inclusive, a cene se razlikuju i u stotinama evra, naravno u zavisnosti od broja zvezdica, udaljenosti od plaže, termina boravka.

Pregledom ponude turističkih agencija moglo bi da se zaključi da nema jeftinije ponude od 48 evra za jednu osobu (noćenje), dok luksuznije varijante, na primer u Alanji, sa popustom od 20 odsto, koštaju i po 1.385 evra.

Cene u marketima

Vekna hleba (250 g) 0.,42-0,44

Dvanaest jaja 1,44-1,60

Pileća krilca (1 kg) 4,09-4,56

Jabuke 0,76–0,84

Mleko (1 l) 0,82-0,95

Sir (lokalni 1 kg) 5,16-5,99

Salata (1 kg) 0,72-0,76

Crni luk 0,36–0,48

Krompir 0,54-0,65

Paradajz (1 kg) 1,14-1,22

Pomorandže 0,67-0,82

Banane 1,34-1,58

Voda (1,5 l) 0,28–0,31

Voda (0,33 l) 0,22–0,29

Pivo, lokalno (0,5 l) 1,63-1,66

Pivo uvozno (0,33 l) 2,15–2,21

* cene su u evrima

Turski hoteli su prepoznatljivi po dobroj hrani i kvalitetnim restoranima, neki su čak i poznatiji po meniju više nego po kvalitetu smeštaja. Obično nude švedski sto, pa gosti ne moraju da brinu o veličini porcije, u većini je jelovnik bogat i nacionalnom kuhinjom, a kao manu neki naši građani tradicionalno navode vremenski okvir u kome hotel planira i služi određeni obrok.

Cene brze hrane takođe variraju od mesta do mesta, najdostupniji je kebab, koji u svim varijacijama košta od jedan do četiri evra. Ukoliko se kombinuje sa pićem, cena mu je od dva i po do tri evra. Supe koje su izuzetno popularne širom Turske obično koštaju od evro do evro i po, vruća predjela od četiri do osam. Konkretnija jela, često sa piletinom, ovog leta su oko devet, morski plodovi od tri do četiri evra.

Kafa sa mlekom košta oko 1,60, gazirani sok 70 centi, a jednosatna vožnja taksijem od 3,71 do 4,10 evra.

Ulaz u akvarijum 170 evra

Kako je naveo jedan naš turista, ulaznica za Akvarijum u Antaliji za njega, suprugu i dete od tri godine košta 170 evra.

„Prošle godine je bilo 55 evra za odrasle i 45 za decu, ali vredi otići. Ima pet celina od vrha nadole, 5D bioskop, muzej voštanih figura, terarijum i akvarijum“, utešila ga je jedna sugrađanka.

