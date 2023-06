NAPAD U ŠKOLI U BRITANIJI - Đaci teško povređeni! Policija uhapsila dečaka (16)

Policija je oko 13 sati dobila prijavu o ozbiljnom napadu u školi u Devonu.

Šesnaestogodišnji dečak iz Tivertona uhapšen je zbog sumnje za nanošenje teških telesnih povreda. On je u ovom trenutku u policijskom pritvoru, potvrdila je policija, prenosi Sky news.

BREAKING: Three people, including two pupils, have been seriously injured following reports of assault at a private school in Devonhttps://t.co/dLRsqseKcb