SERIJSKI UBICA PRONAĐEN MRTAV U ZATVORU - Teodor Kačinski SEJAO STRAH skoro 20 godina, a ubijao je samo NJIH (FOTO)

Kačinski je pronađen mrtav oko 8 sati ujutru u saveznom zatvoru u Severnoj Karolini. Uzrok smrti nije poznat.

Kačinski je premešten u zatvorsku medicinsku ustanovu u Severnoj Karolini nakon što je dve decenije proveo u zatvoru u Koloradu zbog serije bombaških napada koji su bili usmereni na naučnike.

Teodor Džon Kačinski je rođen 22. maja 1942. u Čikagu, gde se, kao čudo od deteta, isticao od ranih godina. a zapamćen je po nadimku "Unabomber".

Na Univerzitet Harvard primljen je sa 16 godina, gde je diplomirao, a na Univerzitetu Mičigen doktorirao matematiku. Postao je asistent na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju sa 25 godina, ali je dao otkaz dve godine kasnije.

The ‘Unabomber’ Ted Kaczynski found dead in his jail cell at 81 years old pic.twitter.com/p0gkXyP4zg