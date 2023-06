MISTERIJA NESTANKA ANE VOLŠ: U podrumu kuće pronađen DNK NEPOZNATE OSOBE! Nova saznanja MENJAJU SVE?

Brajan Volš (46), optužen za ubistvo supruge, srpkinje Ane Volš (36), suočava se sa brojim dokazima protiv njega iako negira krivicu za njeno ubistvo. Prema nezvaničnim saznanjima nedavno je pronađen nepoznati DNK u podrumu porodične kuće u Kohasetu koji bi mogao da baci novo svetlo na ceo slučaj.

Američko tužilaštvo prikupilo je dosta dokaza protiv Brajana Volša, te se pretpostavlja da imaju čvrst slučaj protiv supruga ubijene Beograđanke. Među brojnim prikupljenim dokazima je i ručna testera koja je pronađena u kontejneru preko puta kuće Brajanove majke u istom američkog gradu.

Prema saznanjima, poslednji dokaz koji je pronađen i poslat na analizu jeste DNK trag pronađen u podrumu kuće u Kohasetu. Interesantno je da pomenuti trag ne pripada ni Brajanu, ni Ani Volš.

Početak suđenja Brajanu Volšu, koje se održalo krajem aprila ove godine, otkrio je mnoge mračne porodične tajne i zakulisne „igre“, ali i mogući motiv za surovi zločin koji se Brajanu Volšu stavlja na teret.

Tužilaštvu su, pre početka suđenja, nedostajale dve važne stvari: prvo je telo žrtve, a drugo je motiv.

Ipak, iako telo Ane Volš nije pronađeno, prikupljeni su jezivi dokazi koji govore šta i kako se desilo u podrumu porodične kuće u Kohasetu. Istražitelji su pronašli tragove krvi, ali i oštećen i krvav nož u podrumu, a na deponiji neke Anine predmete, kao i dokumentaciju i testeru, za koju veruju da je korišćena u komadanju tela nesrećne Beograđanke. Već ranije je saopšteno da su pronađeni tragovi krvi i tkiva, ali je na početku suđenja precizirano da je na testeri za metal, koju je Brajan Volš kupio 1. januara, pronađen delić kosti koji je poslat na analizu, kao i uzorci krvavih mrlja koje su pronađene u kući, ali i u džipu koji je koristio Brajan Volš.

Takođe su po prvi put prikazani i snimci kamera za video-nadzor koje su „uhvatile“ Brajana kako baca kese za đubre u kontejner, ali i kako u obližnjem depou kupuje sredstva za čišženje i drugi materijal, kao što su zaštitne naočare i odela, kao i već pomenuta testera, u vrednosti od 450 dolara. Ambalaža od sredstava za čišćenje i zaštitna odela su takođe pronađeni.

Ono što je za tužilaštvo bitno je što se, čini se, došlo i do mogućeg motiva za „novogodišnje ubistvo“. Naime, ispostavilo se da su Brajan Volš i njegova majka Dajana Volš, počeli da sumnjaju da Ana vara Brajana.

Policija je došla do saznanja da je Brajan printskrinovao „sumnjivog muškarca“ sa Instagram naloga svoje supruge Ane. I to nije bilo sve. Njegova majka Dajana unajmila je privatnog detektiva koji je uhodio Anu i trebalo da pribavi dokaze o njenom navodnom neverstvu. Za tužilaštvo to bi mogao biti jasan motiv koji je doveo do brutalnog zločina.

Iako je Brajan Volš zločin počino u tajnosti, bez svedoka, barem je tako mislio, na otvaranju suđenja ipak su iščitani delovi iskaza jednog svedoka, koji može biti od velike važnosti. Naime, tužilaštvo je u uvodnoj reči iznelo i delove iskaza bebisiterke koja je kritičnih dana čuvala troje dece Ane i Brajana Volša u njihovoj kući. U izjavi policiji, bebisiterka je rekla da je Brajan zamenio tepih na stepenicama koje vode u podrum, ali i da je stavo bravu na vrata podruma.

Da tužilaštvo raspolaže čvrstim dokazima, govori i odluka suda da Brajan Volš ostane u pritvoru, bez mogućnosti kaucije. Uz ubistvo, njega vlasti terete i za ometanje istrage i nezakonito odlaganje ljudskog tela.

Anu je poslednji video porodični prijatelj koji je sa njom i Brajanom dočekao Novu godinu. Njen nestanak Brajan je prijavio tek 4. januara, pošto ga je pozvao Anin poslodavac da pita zašto se nije pojavila na poslu u Vašingtonu, gde je radila u firmi koja se bavi izdavanjem i prodajom nekretnina. Tek onda je Brajan takođe zvao policiju, a pošto je lagao u svojoj izjavi u vezi nestanka supruge, ubrzo je uhapšen.

Po njegovoj verziji, Ana se odvezla na aerodrom u Bosnotu, 1. januara da se ukrca na let za Vašington. Kasnije se ispostvilo da je niko nije odvezao od Kohaseta do Bostona, kao i da se nije pojavila na aerodromu.

