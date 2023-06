RAZOTKRILA GA SNAJA - Evo ko je bio Teodor Kačinski! Serijski ubica skrivao identitet od FBI 20 godina, nalazili su samo potpis sa dva slova...

Ubica koji je godinama izmicao ruci pravde, a koga su odale njegove reči, bio je jedan od najinteligentnijih ubica u istoriji.

Kačinski, koji je skoro 20 godina bio na poternici sve do hapšenja 1996. godine, smatran je za najpoznatijeg američkog bombaša.

Tokom 17 godina, Kačinski je postavio 16 bombi napravljenih u kućnoj radinosti, u kojima je ubijeno troje, a ranjeno 23 ljudi. FBI mu je dao pseudonim: UNAbomber - što je bila referenca na univerzitete i aviokompanije koje je izabrao kao mete.

Istražitelji su godinama imali veoma malo tragova koje bi pratili, jer je bombaš besprekorno sakrivao svoj identitet. Ostavljao bi samo potpis urezan unutar svake bombe - FC. Kasnije se saznalo da je to skraćenica za "Freedom Club" (klub slobode).

Godine 1995, godinu dana pre nego što je uhapšen, najprestižnije novine u SAD, "Vašington post" i "Njujork tajms" odlučili su da objave njegov anonimni manifest od 35.000 reči, pod pretnjom daljeg nasilja. On je u manifestu pozvao na uništenje "industrijsko-tehnološkog sistema", koji je, po njegovom mišljenju, ljude lišio slobode.

Nakon toga se javila njegova snaja, a nakon nje i njen muž, Tedov brat, koji su prepoznali njegova uverenja i stil pisanja, i to prijavili policiji.

The ‘Unabomber’ Ted Kaczynski found dead in his jail cell at 81 years old pic.twitter.com/p0gkXyP4zg