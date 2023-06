POJAVILI SE PRVI SNIMCI RAZORNOG ZEMLJOTRESA U JAPANU! Ljudi PANIČNO BEŽALI nakon PUCANJA BETONA: Začuo se HUK, a onda... (VIDEO)

Zemljotres jačine 6 po Rihterovoj skali pogodio je danas Japan.

Na prvim snimcima koji se šire na društvenim mrežama, a koji navodno prikazuju trenutke nakon zemljotresa, na ostrvu Hokaido, čuje se snažan huk, nakon čega zgrade počinju da se tresu.

Kako je objavio EMSC objavio potres se dogodio na dubini od 112 kilometara, a epicentar je bio upravo na Hokaidu.

Još nema upozorenja na cunami.

