POŽAR NA BRODU - Putovanje se pretvorilo u pakao, nestale tri osobe (VIDEO)

Još 24 osobe, uključujući 12 Britanaca, spasene su iz broda Uragan, koji se nalazio u blizini obale, saopštili su nadležni.

Dodali su da je razlog požara najverovatnije posledica kvara na električnim instalacijama.

Three British tourists reported missing following a fire incident on a boat during a cruise in the Egyptian Red Sea. Urgent efforts underway for their rescue and safety. Praying for a successful search operation and the well-being of all involved. #Egypt pic.twitter.com/FuQQmqcDYI