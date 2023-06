PREVRNUO SE AUTOBUS PUN PUTNIKA Nezapamćena tragedija u Australiji, najmanje 10 LJUDI POGINULO

Nezgoda se dogodila u nedelju nešto posle 23.30 sati po lokalnom vremenu u severnom delu Sidneja, prenosi Dejli mejl.

- Prva istraga pokazuje da je poginulo 10 osoba, a da je 11 prevezeno u bolnicu helikopterom i putem, dok je 18 putnika nepovređeno - saopštila je policija Novog Južnog Velsa.

Australia: At least ten people killed in horror bus crash in New South Wales after coach rolls over at a roundabout on Wine Country Drive, near the off-ramp of the Hunter Expressway at Greta.https://t.co/UNJFcUvmXY