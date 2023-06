NOVI DETALJI U SLUČAJU MEDLIN MEKEN: U fokusu kombi osumnjičenog

Policija je prošlog meseca pretražila okolinu jezera u Silvesu u portugalskom Algarveu u slučaju nestale Medlin Meken, a istražitelji sada upoređuju uzorke tla sa tragovima na kombiju glavnog osumnjičenog Kristijana Bruknera.

Policija je tri dana pretraživala teren - jezero i okolinu - nakon što su navodno stigle "određene dojave".

Detektivi veruju da je Brukner posetio udaljeno akumulaciono jezero Baragem do Arade u portugalskom regionu Algarve nekoliko dana nakon što je nestala Medlin Meken pre 16 godina.

Policija pretpostavlja da može da dokaže da je Bruknerovo vozilo bilo u toj oblasti u vreme kada je trogodišnja Medi nestala, rekli su izvori za Dejli miror, a prenosi Independent.

Kako tvrde dobro upućeni izvori, ukoliko analiza uzoraka tla pokaže "pozitivno poklapanje", policija bi mogla da stegne obruč oko Bruknera koji još uvek nije optužen za ubistvo Medi.

Forenzičar Den Metju upozorio je, međutim, da će teško biti pronaći "tradicionalne" dokaze" pošto je od nestanka Medlin prošlo 16 godina.

Istražitelji su pretražili zabačene delove jezera u Portugaliji kako bi pronašli "stvari koje mogu da izdrže test vremena" posle toliko godina, kao što su delovi odeće ili nakit.

To bi možda bili delovi predmeta koji nisu vidljivi golim okom, i za njihovu analizu potreban je mikroskop, a za to treba vremena, rekao je on.

Istražitelji u slučaju nestanka Medlin Makan tražili su nedavno u Portugaliji pištolj i kamkorder "koji su ukradeni od osumnjičenog Kristijana Bruknera i bačeni u jezero", prema dojavi koju je dobila policija.

Doušnik je obavestio nemačke tužioce da su predmeti uzeti u raciji 2007. godine u Bruknerovom domu i zatim bačeni u jezero.

Inače, nemački sud je Bruknera 2019. osudio na sedam godina zatvora za silovanje starije Amerikanke u njenom domu u Praja da Luz u Portugaliji, blizu mesta gde je nestala Medlin.

