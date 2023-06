EPILOG DRAME U OMILJENOM SRPSKOM LETOVALIŠTU - Poznat uzrok požara na brodu, ima mrtvih (VIDEO)

Troje britanskih državljana poginulo je u požaru koji je izbio na brodu u Crvenom moru u Egiptu, saopštila je danas britanska turistička agencija Skuba travel.

Kako je navela, 12 osoba koje su bile na ronjenju i 14 članova posade spaseno je sa broda nakon što je na njemu u izbio požar, prenosi Rojters.

Troje turista koji su poginuli odlučili su da ne rone tog dana, dok je ostalih 12 bilo na brifingu na brodu kada je izbio požar.

Oni su odmah evakuisani, dok su kapetan i dva vodiča za ronjenje pokušali da dođu do nestalih putnika pre nego što su napustili brod iz bezbednosnih razloga.

