LJUDI MOJI, ŠTA JE OVO?! SNIMLJENO NEVEROVATNO BIĆE U VODI: Kupači šokirani - Je l' moguće da je TO u pitanju?! (VIDEO)

Na društvenim mrežama objavljen je neverovatan snimak na kom se vidi kako iz vode izlazi crni medved na obalu na Floridi.

Grizli "turista" uživao je u vodi pre nego što je izašao na plažu u Destinu u nedelju, 11. juna. "Pretpostavljam da je i on na odmoru", kazala je jedna žena koja je svedočila neverovatnoj sceni. Inače, plaža je bila prepuna ljudi što medveda nije sprečilo da se rashladi u vodi.

Video shows a black bear walking out of the ocean into a crowd of beachgoers in Destin, Florida. pic.twitter.com/Xx2xOUQHTr