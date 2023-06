Devojčica ubijena u Francuskoj nakon što se rasplamsala svađa komšija oko živih ograda: Otac i dalje kritično (VIDEO)

Britanska devojčica (11) ubijena je u svom dvorištu u Francuskoj nakon što je rad njenog oca na nekim živim ogradama podstakao dugotrajni spor, rekli su tužioci.

Solen Torton je ubijena dok se igrala ispred svoje kuće u selu u blizini Kempera u regionu Bretanja u subotu oko 22 sata.

Njihov komšija, 71-godišnji Holanđanin, navodno je ispalio nekoliko pucnja koji su pogodili Solen i njene roditelje.

Njena sestra Selest (8) nije pogođena i uspela je da pobegne kod komšija i pozove pomoć.

Lokalni zvaničnici rekli su da je bilo problema između komšija zbog žive ograde i parcele.

Tužilac Kamil Miansoni rekao je novinarima da je "otac radio baštenske radove na živoj ogradi koja razdvaja dva imanja, što je pogoršalo situaciju".

"Kasnije je osumnjičeni uzeo napunjenu 22mm pušku - ispaljena su tri do četiri pucnja, pogodivši tri žrtve", rekao je on.

Tužilac je dodao da za sada nema dokaza da je osumnjičeni imao psihičkih problema ili da je ciljao devojčicu.

Prema pisanju TV mreže France 3, otac devojčice Adrijan Torton je u kritičnom stanju, dok njena majka Rejčel nije životno ugrožena.

The 11-year-old was killed while playing outside her home in a village near the city of Quimper in Brittany.



Prosecutor says Solenne Thornton was attacked after the "girl's father was doing garden work on the hedge separating the two properties". https://t.co/XOMVnUd4cB pic.twitter.com/2vY17WL2An