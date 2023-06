Oglasila se nova direktorka Tvitera: 'Na misiji smo da postanemo najtačniji izvor informacija'

Ona je rekla da je kompanija na "misiji da postane najtačniji izvor informacija na svetu".

Otkako je Mask kupio Tviter prošle godine, društvena mreža se suočila sa kritikama u vezi njegovog rešavanja problema dezinformacija.

The success of Twitter 2.0 is all of our responsibility.



We need to think big.

We need to transform.

We need to do it all together.