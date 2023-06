HAOS U NOTINGEMU Policija blokirala grad i javni prevoz, tri osobe mrtve: 'Ozbiljan incident'

Policija je pozvala građane da izbegavaju blokirana područja.

"Putevi će neko vreme biti blokirani. Policija je na mestu događaja", izvestili su.

U centru grada postavljen je veliki policijski kordon, u blokadi je i javni prevoz.

Policiji pomažu i vatrogasci.

U saopštenju, šef policije Notingemšira Kejt Mejnel je rekla: "Ovo je užasan i tragičan incident koji je odneo živote tri osobe. Smatramo da su sva ova tri incidenta povezana i da imamo čoveka u pritvoru".

