JEZIVO! Rasporili ajkulu koja je ubila Rusa u Hurgadi - u njenoj utrobi pronađeni DELOVI TELA

Unutar ajkule, koja je napala i pojela ruskog mladića u Egiptu, pronađeni su delovi njegovog tela, a životinju su pre toga nasmrt pretukli.

Tigrasta ajkula je kružila oko Vladimira Popova (23) u moru, a zatim ga je odvukla pod vodu dok je on vikao "Tata, spasi me!". Sve se dogodilo u egipatskom letovalištu Hurgada.

Turisti su istrčali iz mora, a užasnuti posmatrači su vikali Vladimiru da pliva dalje od ajkule, ali ga je predator ipak uhvatio. Tigrasta ajkula je potom uhvaćena i izvučena na obalu čamcem, a ljudi okupljeni na plaži su je potom pretukli na smrt, prenosi Dejli mejl.

Egypt’s environment ministry said the man was killed on Thursday after being attacked by a tiger shark in the waters near the city of Hurghada. Authorities closed off a 46-mile (74km) stretch of the coastline, announcing it would remain off-limits until Sunday.#SharkAttack pic.twitter.com/XehApmepx9