POSLEDNJI ISPRAĆAJ BERLUSKONIJA: Kovčeg sa telom stigao do Milanske katedrale, više od 2.000 ljudi ga dočekalo aplauzom (FOTO+VIDEO)

Nakon vojnih počasti na trgu ispred Milanske katedrale, u okviru državne sahrane, kovčeg sa telom Berluskonija je unet u katedralu u pratnji šest karabinjera, piše italijanska La Stampa.

Ulazak kovčega je pozdravljen aplauzom više hiljada ljudi koji se nalaze ispred, ali i u katedrali.

Milanski nadbiskup Mario Delpini je ukazao da je Berluskoni bio biznismen koji je doživeo i uspehe i neuspehe, političar koji je gubio i pobeđivao, ali i ličnost koja je imala obožavaoce i klevetnike, "one koji su mu aplaudirali, ali i one koji su ga mrzeli", prenosi Asošiejted pres.

State funeral of former Italian prime minister, Silvio Berlusconi, concludes with his coffin leaving Milan Cathedral



