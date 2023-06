NATAŠA UMRLA U AVIONU Ćerka bogataša preminula tokom leta, otac nije uspeo da je spase

Nataša (15), ćerka Nadima i Tanje Ednan-Laperuz, umrla je 2016. nakon što je pojela baget koji je sadržao susam, na koji je bila alergična.

Ispitivanje, koje je organizovala porodica iz Fulama u zapadnom Londonu, pokazaće da li se uobičajeno dostupni prehrambeni proizvodi, kao što su mleko i kikiriki, mogu koristiti pod medicinskim nadzorom za lečenje osoba sa alergijama na hranu.

Ovog meseca je istekao jednogodišnji period desenzibilizacije, a uključeni će biti praćeni još dve godine.

Nataša je umrla 2016. nakon što je pojela baget od artičoke, maslina i tapenade koji je sadržao semenke susama, kupljen na londonskom aerodromu Hitrou. Na omotu nije bilo nikakvih informacija o alergijama, a kako je napravljen na licu mesta, to tada nije bilo propisano zakonom.

Pre dve godine je uveden "Natašin zakon", koji zahtevao informacije o alergijama za hranu koja se pravi na licu mesta u Velikoj Britaniji.

Nataša je kolabrirala na letu od Londona do Nice.

Njen otac Nadim, milionerski vlasnik lanca igračaka "Vau igračke" iz Fulama, pokušao je da spasi Natašu dajući joj dve doze leka, ali je ipak preminula u Francuskoj.

- Moja žena, sin i ja još pokušavamo da prilagodimo život bez kćerke i sestre. To je svakodnevna bitka i bol je neizmerna. Sve što kažemo ili uradimo podseća nas da ona više nije sa nama, njena prazna soba, školska uniforma koja visi u ormanu, spakovana torba iz Nice. Ne možemo da se nosimo sa tim – rekao je tada Nadim.

Oko 19:50 časova, 17. jula 2016. godine, Nataša je počela da se oseća veoma loše.

Crveni pečati su počeli da joj se pojavljuju po koži i otac joj je dao prvu dozu leka, koji je nosio u torbi, za slučaj alergije.

Uprkos tome, počela je ubrzano da diše i članovi posade su bili upoznati sa situacijom. I posle druge doze leka, stanje je nastavilo da joj se pogoršava.

Natašu su postavili na pod aviona kako bi joj pružili medicinsku pomoć i mladi doktor koji se našao među putnicima je došao da pomogne, dajući joj injekciju adrenalina.

Tinejdžerka je izgubila svest i srce joj je stalo.

Francuska služba Hitne pomoći sačekala je avion na aerodromu i prevezla Natašu u bolnicu, ali je proglašena mrtvom.

Nadim je kasnije na suđenju u Londonu rekao da se Nataša požalila da joj nije dobro tri minuta nakon što je pojela sendvič. Kako je rekao prvo je rekla da je grlo boli i svrbi, i pitala ga da li oseća isto.

- Rekla mi je da joj je loše i zamolila me da ne jedem sendvič, jer joj je bilo još gore od mirisa tune. Otišla je u toalet potom. Tada još nisam bio zabrinut. Oko pola sata nakon što smo poleteli rekla je da joj je sve gore – posvedočio je njen tata.

Panika je počela da raste kada mu je ćerka pokazala stomak na kojem su bile jasno vidljivi plikovi I crvenilo, poput koprivnjače. Otišli su zajedno do toaleta gde Nadim Nataši dao EpiPen (adrenalinsku injekciju), ali ni prva ni druga doza nisu imale efekta.

- Nataša je rekla da ne može da diše. Gledala je u mene očekujući da je spasem. Rekla mi je: "Tata pomozi mi, ne mogu da dišem". Jako teško je disala. Odmah sam pozvao posadu da bi joj dali kiseonik i masku – rekao je očajni otac.

