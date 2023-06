DRON SNIMIO UPAD UKRAJINACA U OKUPIRANO SELO: Krvava bitka za svaki sokak! (FOTO+VIDEO)

Jezivi prizori svedoče o žestini borbe tokom koje su ukrajinske trupe ponovo zauzele Storoževo i nekoliko drugih sela u proteklih nekoliko dana u okviru kontraofanzive na jugu i istoku Ukrajine. Neki od mrtvih ruskih vojnika ležali su na prašnjavom tlu pored ostataka njihovih vozila kad su novinari Rojtersa stigli u selo u sredu.

Drugi mrtvi vojnici bili su u travi i poljima u blizini gde su poginuli. Male jednospratnice unutar sela, koje se nalaze pored puta, teško su oštećene granatiranjem, a krovovi su im potpuno uništeni ili su puni rupa koje zjape.

Napuštena kolica ležala su prevrnuta pored puta. Selo je bilo tiho. Stanovnici su nestali ili su se izgubili iz vida.

Video of UAF forces clearing and securing #Storozheve and managing to pick up some Russian stragglers.#OSINT #UkraineRussiaWar️ #UkraineWar #Ukraine #Counteroffensive pic.twitter.com/fzJ4x1kbnz