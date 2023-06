DRAMA NA PARADI U DENVERU! Kamion udario policajca - slavlje se pretvorilo u HAOS

Na ulicama su mahom pijani navijači, koji su u jednom trenutku limenkom piva pogodili Jokićevu ženu u glavu.

Velika gužva stvorila je i velike probleme, sa kojima policija ne može da se izbori - kako su preneli iz policije Denvera vatrogasni kamion udario je policajca, koji je prevezen u bolnicu sa ozbiljnim povredama.

Alert: A DPD officer was struck by a fire truck near the end of the parade route at W. 13th Ave/Cherokee St. The officer was transported to the hospital with serious injuries and the crash is under investigation. Updates posted as available. pic.twitter.com/IIyD0xIBeF