NA SREĆU, NIJE BILO ŽRTAVA! Uživali su na plaži, a onda je počela opšta panika i bežanija (VIDEO)

Ljudi na plaži su bili u šoku kada je iznenadni plimski talas pogodio grad Ganpatipule u okrugu Ratnagiri u Maharaštri, Indija.

Iznenadni veliki talasi uzrokovani su ciklonom Bipardžoj, koji je pogodio ovaj deo sveta.

Na nekoliko snimaka koji su nastali u nedelju vidi se koliko su moćni bili ti talasi.

Ganpatipule Beach in #Ratnagiri during Cyclone #Biperjoy. The intensity of the sea waves ahead of the cyclone is tremendous, causing significant destruction to the premises and many tourists are injured.

