POJAVILA SE U STAJLINGU KOJI ODUZIMA DAH! Nakon skandala Donalda Trampa, bivša prva dama uslikana u javnosti: Svi komentarišu JEDAN DETALJ (FOTO)

Uz Melaniju je bio prisutan i njen sin, 17-godišnji Baron Tramp, a veruje se da su se uputili u Bedminster, gde se očekuje proslava Donaldovog 77. rođendana, kako pišu strani mediji.

Inače, bivša manekenka u šestoj deceniji života je u top formi i ima jako uzak struk, te se mnogi pitaju kako joj to uspeva. Prema pisanju stranih medija, Melanija je visoka 176 centimetara i ima 62 kilograma.

Manekenka ne prati trendove i ne podvrgava se redukcijskim dijetama usmerenim na drastično mršavljenje. Praktikuje uravnotoženu, zdravu ishranu koja se temelji na voću. Pravilo je jednostavno - svakog dana, uz ostalo, pojede sedam komada nekog voća.

